Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 3,1 milyon tona yükseldi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, ham çelik üretimi temmuzda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 artışla 3,1 milyona ulaşırken ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 19,4 milyon ton oldu.
Nihai mamul çelik tüketimi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 20,2 arttı ve 2,7 milyon tona yükseldi. Tüketim, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 16,1 milyon olarak hesaplandı.
DIŞ TİCARET VERİLERİ
Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı temmuzda miktar bazında yüzde 1,6 azalarak 1,9 milyon tona, değer bazında da yüzde 8,7 azalışla 1,3 milyar dolar oldu.
İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9,9 azalarak 11,8 milyon tona, değer bazında yüzde 15,8 azalışla 8,1 milyar dolara geriledi.
İthalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 17,4 artışla 1,2 milyon tona yükselirken değer bazında yüzde 11,1 azalarak 792 milyon dolara düştü.
İthalat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 11,6 artışla 7,7 milyon tona ulaşırken değer bazında yüzde 4,1 azalarak 5,6 milyar dolar oldu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın 7 ayında yüzde 167 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 146 olarak hesaplandı.
SEKTÖRDE BÜYÜMENİN SÜRMESİ BEKLENİYOR
Açıklamada, sektördeki küresel gelişmeler ve beklentilere de yer verildi. Buna göre, dünya genelinde ham çelik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalışla 153 milyon tona, yılın 7 ayında ise yıllık bazda yüzde 5,3 düşüşle 1,03 milyar tona geriledi.
Türkiye'nin ham çelik üretimindeki iyileşmenin haziran ayından sonra temmuzda da devam ettiği belirtilen açıklamada, "Temmuz ayında yüzde 162 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, ağustos ayında önemli ölçüde gerileyeceği, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çelik sektörümüzün iç tüketimdeki artışa bağlı olarak yılın ikinci yarısında büyümesini sürdüreceği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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