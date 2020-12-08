Haluk Levent Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi oldu - Magazin haberleri

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2020 yılı MediaCat ve Ipsos Celebrity Güven Endeksi araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi şarkıcı Haluk Levent seçildi.

2019 yılında da Türkiye'nin en güvenilir ismi seçilen Haluk Levent, 2020 yılında ise oy oranını % 70,9 çıkartarak yine zirvede yer alırken, Müge Anlı % 61,4 oranla ikinci, % 52.9 oran ise Şener Şen 3. sırada yer aldı. 2020 oylaması ile birlikle Haluk Levent 4. kez Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismi olarak seçildi.