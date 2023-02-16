Haluk Levent: Acil konut yaptıracağız

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Daha önce bugün akşam saat 22.00'de bir açıklama yapacağını duyuran Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent açıklamasını öne çekti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim" ifadelerini kullandı.

Levent sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAĞ OLSUN YETKİLİLER OLAYI ÇÖZDÜLER"

"Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız! Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işgüzarların sahada AHBAP faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız"



İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize

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