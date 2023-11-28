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        Haluk Levent'ten Gazze konseri

        Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocukların tedavisi için yardım konseri vereceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:50
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          Geçtiğimiz ay Gazze Belediye Başkanı ile görüşen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için harekete geçti.

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          Levent, yaralı çocukların tedavisinin karşılanması için 17 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yardım konseri vereceğini duyurdu.

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          Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

          17 Aralık Pazar.

          Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim.
          Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim.

          Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma!
          Haydi gelin.

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