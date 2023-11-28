Haluk Levent'ten Gazze konseri

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



17 Aralık Pazar.



Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim.

Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim.



Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma!

Haydi gelin.