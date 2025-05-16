Haluk Levent, Ağrı'da gençler için gönüllü olarak konser verdi: Başarılar emekle oluyor - Magazin haberleri

Haluk Levent, Ağrı'da gençler için gönüllü olarak konser verdi: Başarılar emekle oluyor - Magazin haberleri

Habetürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Haluk Levent, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması finalinde konser verdi. Şarkıcı, Hayrettin Atmaca Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı organizasyonda hem sahne aldı hem de öğrencilerle sohbet etti.

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"BU BAŞARILAR KOLAY DEĞİL"

14 ilden gelen gençler kendi geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sergilerken Haluk Levent, "Bu başarılar kolay değil, emekle oluyor. Bizler özlediğimiz ülkenin mutluluğunu ve geleceğini gençlerden almak zorundayız" dedi.

"ÇOCUKLARIN EMEK YARIŞINI İZLEMEYE GELDİM"

Gönüllü olarak Ağrı'ya gittiğini söyleyen Levent, "Çocukların emek yarışını izlemeye geldim ve çok mutlu oldum. Gençleri tebrik ediyorum" dedi. Şarkıcının etkinlikte gönüllü olarak konser verdiği öğrenildi.