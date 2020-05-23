Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; cemiyet hayatının bilinen simalarından Suzan Sabancı Dinçer'in iş insanı eşi Haluk Dinçer, önceki gün Tarabya'da objektiflere takıldı. Dinçer 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde son yürüyüşlerini yaptı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Haluk Dinçer'in maske ve eldiven takmaması dikkatlerden kaçmadı.

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