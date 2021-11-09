Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Halsey yine Türkiye'de! Hayranlarıyla kucaklaştı - Magazin haberleri

Halsey yine Türkiye'de!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye'ye gelen Halsey, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Önceki gün İstanbul'daki bir kafede Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte vakit geçiren Macaristan asıllı ünlü yıldız, kendisini tanıyan sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi

09.11.2021 - 12:26 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.

  • HAYRANLARINI KIRMADI

    Aydın ile mutlu birlikteliği süren ve geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye'ye gelen Macaristan asıllı ünlü yıldız, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Soluğu sevgilisiyle birlikte İstanbul gecelerinde alan Halsey, sevenlerini kırmadı.

  • SARMAŞ DOLAŞ!

    Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla adeta sarmaş dolaş olan şarkıcı, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Objektiflere poz veren Halsey'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

    Ayrıca ünlü ismin, minik oğlu Ender Ridley ile birlikte Alev Aydın'ın babasını ziyarete geldiği öğrenildi.

  • BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

    Amerikalı şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde göstermişti. Halsey, geçtiğimiz ay Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

    "EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

    Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düşmüştü.

  • "TOMBALAK BEBE"

    Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, daha önce sevgilisi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor." diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumunu yapmıştı.

    Halsey de, Alev Aydın'a "Tombalak bebe." yazarak yanıt vermişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.