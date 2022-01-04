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Son dakika: Halsey'den 'Ender Ridley' paylaşımı: Bit kafa!

Halsey'den 'Ender Ridley' paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Halsey'in gönderisine kayıtsız kalmayan Aydın ise Ender Ridley'e "Bit kafa!" yorumunda bulundu

04.01.2022 - 07:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk çocuklarını 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Bebeklerine 'Ender Ridley' adını veren çiftten Halsey, altı aylık olan oğlunun fotoğraflarını yaklaşık 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

  • "SENİNLE DOLU BİR YIL İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

    Halsey, gönderisine, "Seninle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum." notunu düştü. Türk senarist Alev Aydın da sevgilisine kayıtsız kalmadı.

    "BİT KAFA!"

    Aydın, Halsey'in paylaşımına, "Bit kafa!" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

  • MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

    Öte yandan Halsey, ocak ayında Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bu fotoğrafla duyurmuştu. Şarkıcı, karesine "Sürpriz!" notunu düşmüştü.

    "HEM NOEL'İ HEM RAMAZAN'I KUTLAYACAK"

    Macaristan asıllı ünlü yıldız, Allure Dergisi'ne, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." açıklamasını yapmıştı.

  • "ALEV HAYATIMI YAZIYORDU"

    Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını da anlatan Halsey, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini söylemişti.

    Halsey, "Hayatım hakkında bir film yazıyordu, bir biyografi, bu yüzden birlikte çok zaman geçirdik. Bir gece gerçekten halka açık bir yere birlikte gittik. Ayrılırken paparazzi, hayranlar tarafından adeta yutuldum. Her şey çok dramatikti, bir film sahnesi gibi. Omzumun üzerinden baktım ve 'Aman Tanrım, hoşça kal bile demedim!' diye düşündüm. Arabada oturduğumu ve onu bir daha asla göremeyeceğim, onu hayatını mahvedemeyecek kadar çok seviyorum ve onu tüm bu çılgınlığın içine sürükleyecek kadar çok seviyorum.' dediğimi hatırlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "YILDIZLAR HİZAYA GİRDİĞİNDE İLİŞKİMİZ ROMANTİKLEŞTİ"

    2018 yılında Sony Pictures ile hayatını anlatan bir film geliştirmek için ortaklık kuran sanatçı, Aydın'ın senaryoyu yazması için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını belirtmişti.

    Ünlü şarkıcı, "Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. Ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de 'Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin' dediğimiz çok açıktı." ifadelerini kullanmıştı.

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