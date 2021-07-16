"YILDIZLAR HİZAYA GİRDİĞİNDE İLİŞKİMİZ ROMANTİKLEŞTİ"

2018 yılında Sony Pictures ile hayatını anlatan bir film geliştirmek için ortaklık kuran Halsey, Aydın'ın senaryoyu yazması için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. Ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de 'Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin' dediğimiz çok açıktı." dedi.