"KÜRTAJ BENİM HAYATIMI KURTARDI"

Halsey, ABD'de kadınların kürtaj haklarını kısıtlayan yeni yasa hakkında da konuştu. "Birçok insan, yıllarca bunun için mücadele ettikten sonra bir çocuk dünyaya getirdiğimden beri kürtaj konusundaki tutumumu yeniden gözden geçirip geçirmediğimi sordu. Cevap kesinlikle 'Hayır!" diyen Halsey, "Aslında ben hiçbir zaman bu konuda çok güçlü hissetmedim. Kürtaj benim hayatımı kurtardı ve oğlumu dünyaya getirmeme yol verdi." şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Her insanın bu tehlikeli ve yaşamı değiştiren deneyime ne zaman ve nasıl sahip olacağını seçme hakkını hak ediyor." dedi.