Halkbank'tan yeşil enerji kredi paketi

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İklim değişikliği ile mücadelede en temel alan olan yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını, buna yönelik teknolojilerin ülkemizde üretilmesini, enerji verimliliği ve tasarrufunun sağlanmasını ayrıca fosil yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu azaltıcı yatırımları destekleyen Halkbank, bu doğrultuda hazırlanan Yeşil Enerji Kredi Paketi’ni müşterilerine sundu.

Halkbank, 2053 yılı için sıfır emisyon hedefinin gerçekleşmesine katkı sunmaya devam ederken, yeşil finansmana yönelik mevcut kredilerin kapsamını büyütüyor.

84 aya kadar uzayan vadelerde oluşturulan Yeşil Enerji Kredi Paketi’nde yer alan ürünler şunlar:

Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi: Firmaların enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılamak amacıyla; Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerji Santrali (RES), biyogaz tesisi, jeotermal tesisi yatırımlarına dönük paket

Yeşil İş Yeri Yatırım Kredisi: Enerji tüketimi yüksek iş yerleri için üretimdeki kaliteyi artırarak verimi yükselten, aynı zamanda enerji giderlerini düşürecek yatırımlara dönük paket

Enerji Verimliliği Kredisi: Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla; bina ve iş yerlerinin iç-dış izolasyonu, binanın çevre dostu yakıtla veya daha az yakıtla, daha az maliyetli olarak ısıtılmasının sağlanmasına yönelik harcamalar, mevcut elektrik tüketen makine ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi için yapılacak olan harcamalara dönük paket

Yeşil Sertifikalı İnşaat Projesi Kredisi: Dünyada ve Türkiye’de daha az enerji tüketen, doğal kaynakları daha az kullanan ve çevreyi daha az kirleten; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Yeşil Sertifika” vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan sertifika almış firmaların proje finansmanlarına dönük paket

Yeşil Işık Ticari Taşıt Kredisi: Gerçek ve tüzel kişi firmalar olarak ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları hibrit ve elektrikli çevre dostu binek, ticari araçlar ile iş makineleri alımları ile ilgili yatırımlara dönük paket

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kredisi: Tamamen elektrikli ve hibrit olmak üzere elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarını sağlamak için şarj istasyonları yatırımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi firmaların finansmanına dönük paket