Halkbank'tan 6.3 milyar TL net kâr

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Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net kârı yılın ilk yarısında 6 milyar 311.8 milyon TL'ye ulaştı.

Halkbank'ın konsolide net kârı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232.7 milyon TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602.3 milyon TL olarak gerçekleşti.