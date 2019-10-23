Halkbank müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halkbank müşteri hizmetleri ile iletişim kurarak tüm bankacılık işlemlerinizi hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilirsiniz. Halkbank müşteri hizmetlerine dair tüm sorularınızın cevabını makalemizde bulabilirsiniz.
Halkbank Müşteri Temsilcisine Nasıl Ulaşırım?
Halk Bankası müşteri temsilcisine 444 0 444 ya da 0850 222 0 400 numaralarından ulaşabilirsiniz. KOBİ ya da esnaf olarak Halk Bankası müşterisi iseniz Halkbank müşteri temsilcisine 0850 222 0 401 ya da 444 0 401 numaralarından ulaşabilirsiniz. Halkbank müşteri temsilcisine 0212 340 09 99 faks numarasıyla da ulaşım sağlayabilirsiniz.
Halkbank Müşteri Hizmetleri Ücretsiz mi?
Halkbank 444 0 444 ve 0850 222 0 400 numaralı müşteri hizmetleri numarası ile müşteri hizmetlerine ulaştığınızda mevcut tarifeniz üzerinden ücretlendirilir ve ek bir ücret ödemezsiniz.
Halkbank Kart Şifresi Nasıl Alınır?
Halkbank kredi kartınıza şifre oluşturmak için cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden 3404’e SIFRE boşluk kartınızın son 6 hanesi ve kartınızın arka yüzündeki güvenlik kodunun ilk iki hanesini yazarak kısa mesaj gönderebilirsiniz. Kısa mesaj haricinde 0850 222 0 400 numaralı diyalog hattından ya da Halkbank şubelerine giderek kartınıza şifre alabilirsiniz.
Halkbankası Saat Kaça Kadar Açık?
Halkbank şubelerinin her biri hafta içi her gün sabah 9.00 itibari ile açılır ve mesaiye başlar. Halkbank şubelerinin mesaileri akşam saat 17.00’a kadar devam eder. Ancak gün ortasında saat 12.30 ile 13.30 saatleri arasında Halk bankası şubeleri yemek molası verir. Cumartesi ve Pazar günleri ise Halk bankası şubeleri çalışmamaktadır.
Halkbank Diyalog Numarası Nedir?
Halkbank Diyalog, Halkbank müşteri hizmetlerine sadece Türkiye sınırları içinden değil tüm dünya genelinden ulaşım sağlayabileceğiniz bir numaradır. Dünyanın neresinde olursanız olun 0850 222 0 400 Halkbank Diyalog numarasından Halkbank müşteri hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşabilir ve tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Halkbank Müşteri Numarası Öğrenme
Halkbank bünyesine katılıp hesap açtırdığınızda banka size bir müşteri numarası verecektir. Bu müşteri numarasını birçok bankacılık işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Halkbank müşteri numaranızı öğrenebilmek için 444 0 444 ya da 0850 222 0 400 numaralarından Halkbank müşteri temsilcisi ile iletişime geçmelisiniz.
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