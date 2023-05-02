Halkbank, final serisinde öne geçti!

Halkbank, final serisinde 1-0 öne geçti. Seride üç galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

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