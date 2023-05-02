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Halkbank, final serisinde öne geçti!

Efeler Ligi'nde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti ve final serisinde öne geçti

Giriş: 02.05.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank, final serisinde öne geçti!
AA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final etabının ilk maçında normal sezonun lideri Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.

Halkbank, final serisinde 1-0 öne geçti. Seride üç galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Final serisinde ikinci maç 6 Mayıs Cumartesi günü, üçüncü karşılaşma ise 9 Mayıs'ta yapılacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Jaeschke (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-15, 25-16, 23-25 26-24

Süre: 119 dakika (22, 25, 32, 40)

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