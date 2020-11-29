Başkent kulübünden yapılan açıklamada "A Erkek Takımı'mıza uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edilmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış, tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlı takım ligin 18. haftasında deplasmanda dün oynanan maçta Solhanspor'u 3-0 mağlup etmişti.