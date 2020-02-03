Halkbank çalışma saatleri 2020

Bankacılık işlemlerini Halkbank şubelerinde yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın çalışma günleri ve saatlerini merak ediyor.

HALKBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Halkbank'ta mesai hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molasının ardından daha sonra öğlen 13.30’da mesai başlar. Kapanış saati 17.00 olan Halkbank hafta sonları bayram günleri ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

HALKBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Halkbank'ın merkez binası, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 340 93 99 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Halkbank müşteri hizmetleri telefonu 444 0 400 ve 0850 222 0 400'dür. Bankacılıkla işlemlerinizi bu telefonlarla aracılığı ile 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz.