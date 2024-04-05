Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1 | MAÇ SONUCU
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4) serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4) serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Seriyi 2-0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı,
Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay
Durmaz, Mijailovic)
Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)
Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25
Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)