Halk TV'deki saldırıda gözaltına alınanlar serbest

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Halk TV'de yayınlanan "Gökmen Karadağ ile Açıkça" programının dün akşam Muğla İçmeler'de yapılan yayınına girip gazetecilere saldıran 5 kişiden 4'ü savcılıkça, 1'i de tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

RTÜK: KABUL ETMİYORUZ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), saldırının ardından yaptığı açıklama ile olaya tepki gösterdi. Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi, Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki saldırı nedeniyle gazeteci Gökmen Karadağ'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.