Kayseri’de bir kişi, durdurduğu halk otobüsünde bulunan husumetli olduğu kişiyi tabanca ile yaraladı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mevkiinde gerçekleşti. İHA'nın haberine göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, takip ettiği halk otobüsünü yolda durdurup, husumetli olduğu 33 yaşındaki H.U.'yu bacağından tabanca ile vurdu. Silah sesinin duyulmasının ardından saldırgana otobüs içinde bulunan yolcular ve şoför müdahale etti. Bunun üzerine saldırgan, olayda kullandığı tabancayı bırakarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan H.U.'yu Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayda bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.