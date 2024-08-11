Halk otobüsünde yangın paniği: Alevler bir anda büyüdü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, otobüsteki yolcular tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 11.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:06
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Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı.
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Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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