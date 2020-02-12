Birce Akalay'ın evli bir erkekler beraber olduğu 'Metres' kelimesinin sıkça kullanıldığı söylenince oyuncu, "İnsanlar tabi ki olan olayları konuşuyor aralarında, olumsuz bir şey değil ki bu. Sonuçta hikaye içerisinde olan bir olay, lafı da geçiyor. Olumsuz bir şey değil, diziyle alakalı konuşuluyor" şeklinde ifade etti.