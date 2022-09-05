"HER ŞEY YOLUNDA"

"LONDRA'YA SIK SIK GİDİP GELİYORUZ"

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz" diye konuşmuştu.

Korel, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor" açıklamasını yapmıştı.