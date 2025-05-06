Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Halit Avcı'nın şüpheli ölümü - Güncel haberler

        Halit Avcı'nın şüpheli ölümü

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, Halit Avcı'nın şüpheli ölümü bir kez daha ele alındı. Programa Halit Avcı'nın kardeşi Yılmaz ve ardından Avcı'nın amcası Bekir bağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 21:16 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halit Avcı'nın şüpheli ölümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, Halit Avcı’nın şüpheli ölümü bir kez daha ele alındı.

        Programa Halit Avcı’nın kardeşi Yılmaz ve ardından Avcı’nın amcası Bekir bağlandı. Yılmaz, Halit Avcı’nın ölümü için stüdyodaki Ayşe’yi suçlarken; canlı yayına bağlanan amca Bekir’in açıklamaları sonrası oklar yeniden Fatma’ya ve komşusu Neriman’a döndü. Diğer yandan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, Fatma’nın savcılığa verdiği ifadeyle canlı yayınlarda yaptığı açıklamaları karşılaştırdı. Bu karşılaştırmadan beş adet çelişki ortaya çıktı. Çelişkiler sonrası görülüyor ki Fatma bir şeyler mi saklıyor?

        CANLI YAYINLARDA NEDEN YALAN SÖYLEDİ?

        Fare zehrini Halit’e veren Fatma mı, komşusu Neriman mı, yoksa Ayşe mi? O gece o evde Halit’e ne oldu?

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #didem arslan yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Habertürk Anasayfa