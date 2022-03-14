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Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve şu anda hapiste mi? Bergen'in kocası ve katili olan Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu?

Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve yaşıyor mu? Bergen'in katili Halis Serbest hakkında

Fantezi ve arabesk müzik dünyasının sembol isimlerinden Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest haftalardır gündemden düşmüyor. Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmi vizyona girdi, Halis Serbest kimdir araştırmaları gündem oldu. İşte Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest hakkında merak edilenler...

14.03.2022 - 10:21 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sosyal medya haftalardır Bergen filmi ile Bergen'in yüzüne kezzap atan ve Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest'i konuşuyor. Bergen Sarılmışer ya da sahnede tanınan ismi ile Bergen, 1989 yılında Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü. Bergen filmiyle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden gündeme gelen Halis Serbest'in hayatta olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Halis Serbest hakkında merak edilenler...

  • BERGEN VE HALİS SERBEST'İN TANIŞMA HİKAYESİ

    Bergen iş için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendiler.

    Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti. Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istediğinde Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini söyledi.

    Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, sonrasında iyileşerek görme yetisi kazandı. Bergen ise yüzündeki yaraları kapatmak için saçlarını saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.

  • HALİS SERBEST NERELİ?

    Halis Serbest Adana'da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. İlköğretimi bitirmesinin ardından ticaret ile uğraşan Halis Serbest Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamını sürdürmektedir.

  • HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?

    31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı.

    Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.

  • FARKLI SUÇLARLA YENİDEN YARGILANDI

    Bergen'in trajik ölümü ile tekrar gündeme gelen Halis Serbest, geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiği Kozan İlçesinde 18 yaşının altındaki 4 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla, Halis serbest yeniden cezaevine girdi. Cezası sonrası beraat etti.

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