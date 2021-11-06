Gaziantep - Kasımpaşa karşılaşmasında skandala imza atan Halis Özkahya, hakemliği bırakmaya karar verdi.

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, "Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş" diyerek Özkahya'nın hakemliği bıraktığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Süper Lig'in 12. Haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken mücadelede eşi benzerine rastlanmamış bir skandal yaşandı! 89. dakikada hakem Halis Özkahya mücadelenin normal süresine 9 dakika ilave edilmesini işaret etti. Uzatmalarda 5. Dakika oynanırken Özkahya son düdüğünü çaldı ve maçı 4 dakika erken noktaladı.

Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri sökmeye başladı. Yayıncı kuruluş çalışanları yayın araç gereçlerini toplamaya başlarken aradan geçen bir süre sonra Halis Özkahya yaptığı hatanın farkına vardı!

FEDERASYON YETKİLİLERİNİ ARADI

Mücadeleyi 4 dakika erken tamamladığını fark eden Özkahya, Federasyon yetkililerini arayarak durumu aktardı. Federasyon yetkilileri, Özkahya'ya 'Oyuncuları geri çağır, verdiğin uzatma süresini tamamla' deyince futbolcular da sahaya geri çağrıldı.

ÖZEL RİCADA BULUNDULAR

Federasyon yetkilileriyle görüşerek maçın tamamlaması talimatını alan Özkahya ve yardımcıları daha sonra kulüp yetkilileri ve futbolcularla görüştü. Mücadelenin hakemleri, futbolcular ve Kasımpaşa yetkililerinden sahaya çıkmaları için özel ricada bulundu. Özkahya, Kasımpaşalı yetkilileri sahaya dönmeleri konusunda ikna için yoğun çaba sarf etti.

BAZI FUTBOLCULAR DUŞTAN DÖNDÜ, FORMALARINI İSTEDİ

Özkahya'nın erken düdüğü sonrasında soyunma odasının yolunu tutan futbolcular, koridora girmeden önce top toplayıcı çocukların isteklerini de geri çevirmemişti. İki takım futbolcuları da formalarını çıkararak top toplayıcı çocuklara verip duşlara gitmişlerdi. Bazı futbolcular duşlardan sahaya çağrılırken şaşkınlıkla yeşil sahaya dönerlerken formalarını da top toplayıcı çocuklardan geri istediler.

2017'DE DE YAPMIŞTI!

Halis Özkahya'nın 2017-18 sezonunda bir maçı daha erken bitirdiği de ortaya çıktı. 3 Aralık 2017'deki Başakşehir - Osmanlıspor maçının sonunda 4 dakika ilave eden Özkahya maçı 90+3'te tamamladı. Bu olay gündeme otururken eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu da konuya dair bir açıklama yaparak "Hakem uzatma süresinin tamamını doldurmak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.