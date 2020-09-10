Halil Kumova'nın son görüntüsü

'Zalo' adlı sinema filminin çekimleri için bulunduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Halil Kumova, cana yakınlığı ve deneyimiyle setin ağabeyi konumundaydı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ünlü oyuncu Halil Kumova, 'Zalo' adlı filmin çekimleri için bulunduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hayatını kaybetti. Sette rahatsızlanan 64 yaşındaki Halil Kumova, hastaneye kaldırıldı. Solunum sorunu yaşayan Kumova, iki gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra oteline dönen Halil Kumova, odasında dinlendikten sonra lobiye inerek rol arkadaşlarıyla sohbet ederken aniden yere düştü. Otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Kumova'nın solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği anlaşıldı.

'Zalo'nun yapımcısı ve yönetmeni Necati Aslan çekimlere ara verirken ailesi, Halil Kumova'nın cenazesini teslim almak üzere Yeşilyurt'a gitti. Halil Kumova, Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Mamati, Aslı Balcı, Ersel Şibil ve Sanem Seyhan ile başrolleri paylaştığı 'Zalo'da 'Kahya Basri' karakterini canlandırıyordu.