Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferini bitiriyor.
Oyuncuyla daha önce prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, bonservis için de kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, Halil için performansa dayalı bonus ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi gerçekleştirecek.
Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Gelecek sezon Brentford ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, geçen sezon Burnley'de kiralık olarak forma giymişti.