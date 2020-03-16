16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRT 1'de bu akşam ekranlara gelecek Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Halide Edip Adıvar karakterine oyuncu Dolunay Soysert hayat verecek. Milli Mücadele döneminin en önemli figürlerinden biri olan Halide Edip Adıvar'ın kısaca hayatını sizler için hazırladık. Peki Halide Edip Adıvar kimdir?
HALİDE EDİP ADIVAR KİMDİR?
Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Halide Edib Adıvar, 1884 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini özel dersler alarak tamamladıktan sonra Üsküdar Amerikan Koleji‘ne gitti. Küçük yaşlardan itibaren İngilizce dersi aldı. İlk çeviri kitabı “Ana” 1897 yılında yayımlandı.
Üsküdar Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra çeşitli eserlerin çevirisini yaptı. İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte kadın hakları konusunda yazılar yazdı. İlk yazısı, “Tanin” adlı gazetede yayımlandı.
Bir dönem öğretmenlik ve müfettişlik görevlerinde bulundu. Teali-i Nisvan Cemiyeti’nin (Kadınları Yükseltme Derneği) kurucularından biri oldu.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek için düzenlenen Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve Sultanahmet mitinglerinde yaptığı ateşli konuşmalarla dikkat çekti.
Mili Mücadele‘ye katılmak için Anadolu’ya gitti. İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi üzerine İstanbul Hükümeti tarafından idama mahkum edildi. Kurtuluş Savaşı sırasında cephede görev yapan Halide Edib’e; Sakarya Savaşı’nda onbaşı, İzmir’in kurtuluşunun ardından da başçavuş rütbesi verildi.
Cumhuriyetin ilanından sonra yurtdışına giderek 14 yıl İngiltere ve Fransa’da kaldı. 1939 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi‘nde görev yapmaya başladı. 1950 yılında Demokrat Parti‘den İzmir Milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. Halide Edip Adıvar, 9 Ocak 1964 tarihinde hayatını kaybetti.
HALİDE EDİP ADIVAR'IN ESERLERİ
Roman
Hikaye
Anı
Oyun
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