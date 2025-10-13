Habertürk
        Haberler Magazin Halid Bešlić, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Halid Bešlić, son yolculuğuna uğurlandı

        Balkanlar'ın sevilen sanatçısı Halid Bešlić, 7 Ekim'de hayatını kaybetti. Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'dan Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne uzanan cenaze törenine binlerce seveni katıldı, tabutuna Kur'an-ı Kerim örtüsü ve fes konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 22:05 Güncelleme: 13.10.2025 - 22:05
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Tedavi gördüğü Saraybosna Klinik Merkezi Onkoloji Bölümü’nde 7 Ekim’de yaşamını yitir en Balkanlar'ın en tanınan şarkıcılarından Halid Bešlić için cenaze töreni düzenlendi. Bešlić'in cenazesi ilk olarak başkentteki Ulusal Tiyatro binasına getirildi. Sevenleri, burada gözyaşlarıyla ünlü sanatçıyı andı.

        Törende, sanatçı dostları Bešlić'i anlatarak onun sevilen şarkılarını seslendirdi. Ardından binlerce kişinin katılımıyla cenaze arabasına konulan Bešlić'in naaşı, Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’ne getirildi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazında, tabutun üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yer aldığı bir örtü serildi ve baş kısmına Boşnakların simgesi haline gelen fes konuldu. Yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

        Namazın ardından cenaze arabasına konulan Bešlić'in naaşı, Ferhadiye Caddesi ve Mareşal Tito Caddesi üzerinden başkentteki Bare Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı. Yol boyunca binlerce kişi, sanatçıya veda etmek için ellerinde çiçeklerle cenaze aracının geçişini izledi.

        Bare Mezarlığı'nda toprağa verilen Bešlić için, Balkanlar'daki birçok ülkede binlerce kişinin katılımıyla anma törenleri düzenlendi.

        1953 yılında Bosna Hersek'in Knezina kentinde dünyaya gelen Halid Bešlić, 15 Ağustos 2025'’te Banja Luka’da verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'ın en tanınan sanatçılarından biri haline gelen Bešlić, duygusal şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde unutulmaz bir yer edindi.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

