Halid Bešlić, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Saraybosna Klinik Merkezi Onkoloji Bölümü’nde 7 Ekim’de yaşamını yitir en Balkanlar'ın en tanınan şarkıcılarından Halid Bešlić için cenaze töreni düzenlendi. Bešlić'in cenazesi ilk olarak başkentteki Ulusal Tiyatro binasına getirildi. Sevenleri, burada gözyaşlarıyla ünlü sanatçıyı andı.

REKLAM advertisement1

Törende, sanatçı dostları Bešlić'i anlatarak onun sevilen şarkılarını seslendirdi. Ardından binlerce kişinin katılımıyla cenaze arabasına konulan Bešlić'in naaşı, Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’ne getirildi.

REKLAM

Öğle vakti kılınan cenaze namazında, tabutun üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yer aldığı bir örtü serildi ve baş kısmına Boşnakların simgesi haline gelen fes konuldu. Yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Bešlić'in naaşı, Ferhadiye Caddesi ve Mareşal Tito Caddesi üzerinden başkentteki Bare Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı. Yol boyunca binlerce kişi, sanatçıya veda etmek için ellerinde çiçeklerle cenaze aracının geçişini izledi.

REKLAM Bare Mezarlığı'nda toprağa verilen Bešlić için, Balkanlar'daki birçok ülkede binlerce kişinin katılımıyla anma törenleri düzenlendi. 1953 yılında Bosna Hersek'in Knezina kentinde dünyaya gelen Halid Bešlić, 15 Ağustos 2025'’te Banja Luka’da verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'ın en tanınan sanatçılarından biri haline gelen Bešlić, duygusal şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde unutulmaz bir yer edindi. Fotoğraflar: Instagram, AA