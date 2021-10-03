Baykan ilçesinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üzerinde bir halı yıkama firmasının reklamı olan minibüse şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C.K., durmayarak, yola devam etti.

DHA'nın haberine göre, kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsten 33 Afgan göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.