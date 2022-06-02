DHA'nın haberine göre 2000'li yıllara kadar ülkenin dört bir yanında o bölgelere özel halılar dokunduğunu ve halı ticareti yaptığını anlatan Börekçi, halı tarlalarında ise eski halıları temizleyip, gerçek renklerine kavuşturuyor. Börekçi ailesinde şimdilerde halıların serilmesini ve toplanmasını oğlu Can Börekçi (30) takip ediyor.