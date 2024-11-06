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        Haberler Gündem Güncel Halfeti'de 8 gözaltı daha | Son dakika haberleri

        Halfeti'de 8 gözaltı daha

        Şanlıurfa'da kayyum atanan Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıda bulunan 8 kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:35
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        Halfeti'de 8 gözaltı daha
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

        AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Dün olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

        Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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