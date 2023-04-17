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Halep kırsalında Esad rejimi saldırısı: 5 sivil yaralandı

Suriye'de Esad rejimi güçleri, Halep'in batısında bulunan Ebzimo köyüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 sivil yaralandı

Giriş: 17.04.2023 - 02:53 | Güncelleme: ABONE OL
Halep kırsalında Esad rejimi saldırısı: 5 sivil yaralandı
Halep kırsalında Esad rejimi saldırısı: 5 sivil yaralandı
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AA

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi güçlerinin Halep'in batısında bulunan Ebzimo köyüne düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı.

AA'nın haberine göre Esad rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batı kırsalındaki Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 5 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esad rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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