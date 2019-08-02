

Sanatçının oğlu Boğaç Ergüvenç de babasının yalnızlığı sever gibi göründüğünü fakat öyle olmadığını anlatarak, "Babam benim için huysuz, aksi, inatçı, tiyatrocu, oyuncu ve sanatçıydı." diye konuştu.



Sanatçı Suphi Tekniker de Haldun Ergüvenç ile yakın arkadaş olduklarını ve birçok oyunda beraber rol aldıklarını aktararak, şöyle devam etti: