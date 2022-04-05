94. yaşını dans ederek kutladı

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan Haldun Dormen, 94. yaşına girdi. Dormen Akademi öğrencileri, Dormen'e düzenledikleri doğum günü sürprizi ile keyifli dakikalar yaşattı.
Öğrencileri ile birlikte dans eden usta sanatçının videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
HALDUN DORMEN HAKKINDA
Ahmet Haldun Ömer Dormen 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Bugün 92 yaşında olan Haldun Dormen Türk eğitmen, yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmendir.
Bulvar komedisi ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
Babası, Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır. Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank oyununda 'yirmibeş kuruş' rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.
Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.
HALDUN DORMEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
'Bozuk Düzen' ve 'Güzel Bir Gün İçin' adlı iki film yönetti. Bu filmlerde Dormen kadrosunun yanı sıra Belgin Doruk, Ekrem Bora, Nurhan Nur, Müşfik Kenter, Nedret Güvenç gibi isimlerde yer aldı. Bu iki film 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yedi tane ödül kazandı. 1987'de Müjdat Gezen'in yapımcılığını yapıp, başrolünde oynadığı 'Felekten Bir Gün' adlı video filmini de yönetti.
1972'de tiyatrosunu kapatmak zorunda kalıp televizyona, yazarlığa ve hocalığa yöneldi. Aralarında 'Unutulanlar', 'Anılarla Söyleşi', 'Kamera Arkası', 'Dadı', 'Pop Star' gibi birçok programla televizyonda devamlı yer aldı.
1981'de Egemen Bostancı ile tanıştı. Hisseli Harikalar Kumpanyası, 'Şen Sazın Bülbülleri' gibi müzikalleri yazıp yönetti. 1984'te Egemen Bostancı'nın ısrarıyla 17 yıl sürecek olan ikinci Dormen Tiyatrosu'nu yeniden kurdu. Aynı yıllarda Gencay Gürün'ün yapımcılığında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 30 yıl kapalı gişe oynayan 'Lüküs Hayat'ı sahneye koydu. 'Lüküs Hayat'ı daha sonra İzmir ve Mersin Operalarında ve Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda yönetti.
2002 yılında ekonomik nedenlerle tiyatrosunu kapatmış fakat çeşitli tiyatrolarda oyunculuğuna ve yönetmenliğine devam etmiştir.
Haldun Dormen dördü otobiyografik olan ('Sürç-ü Lisan Ettikse', 'Antrakt', 'İkinci Perde', 'Nerede Kalmıştık') beş kitap ve on iki oyun yazmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kadın sahne sanatçılarının yaşadıklarına ışık tutan Kantocu adlı eseri İstanbul, Eskişehir, Ankara'da sahnelendi.
Dormen 1997'de de Afife ödüllerini başlattı.
Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.
Halen İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu'nun sanat danışmanlığını yürütmekte olan Dormen onun adına yapılan salonda çeşitli oyunlar sahneye koymuştur (Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi - İzmir) Aynı kuruluşun kurduğu Sahne Tozu Tiyatrosu Nişantaşı Akademisi'nde müzikal dersi vermektedir.
HALDUN DORMEN'İN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Kaç Baba Kaç
İkinin Biri
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu
Onlar Ermiş Muradına
Bit Yeniği
Şahane Düğün
Bu Oyun Başka Oyun
Karma Karışık
Papaz Kaçtı
Kantocu
Amphitryon 2000
Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)
Zafer Madalyası
Nice Yıllara (oyun)
Yukarıda Biri mi Var
Kare As
Bu Filmi Görmüştüm
Arapsaçı
Komik Para
Muhteşem İkili
Sevgilime Göz Kulak Ol
Beşten Yediye
Hastalık Hastası
Nerdeyse Kadın
Çılgın Sonbahar
Günaydın Mr. Weill
Kaç Baba Kaç
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra
Lüküs Hayat
İkinin Biri
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Gençliğin Tatlı sesi
Bir Kış Masalı
Gigi
Elden Ele
Evimizdeki Hayat
Paramparça
Ağa ile Uşağı Matti
Almanya'dan Bir Yar Gelir
Şahane Züğürtler (Tovarisch)
Ayı Masalı
Altın Yumruk
Sokak Kızı İrma
Sözde Melekler
Müfettiş
Zafer Madalyası
Çikolata Asker
Beş Parmak
Papaz Kaçtı
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