Sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber'in setten gelip otelde, "Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme" dediği belirtildi.



Ancak Teber'e "Tamam artık kendime daha çok dikkat edeceğim" diyen oyuncu, ilerleyen saatlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.