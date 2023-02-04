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Halaylar tutuldu! Yollar kapandı! Hem sevinç hem mahrumiyet! Türkiye'den kar manzaraları...

Yurt genelinde sıcaklıklar 2-4 derece düşerken kar yağışı batıda da doğuda da hayatı olumsuz etkiliyor. Kimi kar sevincini halay tutarak kimiyse kızakla kayarak yaşarken, birçok kentte ekipler karla mücadele etse de yollar kapanıyor. Vatandaşlar bazen saatlerce araçlarının içinde mahsur kalıyor. İşte yurt genelinde karın ardından objektiflere yansıyanlar...

Giriş: 04.02.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
KAR MANZARALARI | Halaylar tutuldu, yollar kapandı, hem sevinç hem mahrumiyet... İşte Yurdun dört yanından kar manzaraları - Öne çıkan haberler
Halaylar tutuldu! Yollar kapandı! Hem sevinç hem mahrumiyet! Türkiye'den kar manzaraları...
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DHA

Ankara'da yaşayan Erzurumlular yoğun kar yağışını davul zurna ile kutladı. Etimesgut'taki Süvari Mahallesi'nde yoğun kar yağışını kutlamak için bir etkinlik düzenlendi.

ERZURUMLULARIN BAŞKENT'TE KAR HALAYI

AA'da yer alan habere göre Başkent'te yaşayan Erzurumlular kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlarken mahalle sakinleri de onlara katıldı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

KOZAN-FEKE YOLU TRAFİĞE KAPANDI

DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde yoğunluk gösteren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kozan ve Feke ilçelerini birbirine bağlayan yol, Akkaya mevkiinde trafiğe kapandı. Biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

DİYARBAKIR'DA KAR SEVİNCİ

Diyarbakır merkezine yılın ilk karı sabahın ilk ışıklarında geldi, şehir beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Güneydoğu Anadolu genelinde kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlığının 20 santimetreyi bulacağı bildirildi.

KARS'TA GÖL VE DERELER BUZ TUTTU

Kars'ta soğuk hava nedeniyle göl ve dereler buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sarıkamış ilçesinde de araçların ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluşurken, buz tutan göletlerde yaban hayvanları yiyecek bulmaya çalıştı.

ŞANLIURFA'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜTAHYA'DA SÜRÜCÜLER ZORLANDI

İHA'da yer alan habere göre Kütahya'nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar karın keyfini yaşıyor.

SİVAS'TA YOLLAR KAPANDI

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

VAN'DA KARLA MÜCADELE

Van'da Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin rakımlı mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kilometrelerce yol ağını açık tutarak ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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