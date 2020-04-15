15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Kuzey Irak bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan’ın acı haberi, Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.
MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kuzey Irak bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan’ın acı haberi, Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına verildi.
Kuzey Irak bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan şehidin baba ocağına acı haber, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, beraberindeki Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er tarafından sağlık personeli işliğinde verildi.
'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'
Acı haberi alan Şehit Babası Halil Durhan, oğlunun şehit haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Heyetin taziyelerini kabul eden baba Durhan, "Başımız sağolsun" dedi. Acı haberi alan şehit yakınları da baba ocağına taziye ziyaretine geldi.
Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir’in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan’ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu ve şehit babası Halil Durhan’ın Hayber Camii İmam olduğu öğrenildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı da şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile ilgili şu paylaşımda bulundu:
"Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
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