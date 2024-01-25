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        Haberler Dünyadan Hakkında dava açılan Madonna cephesinden açıklama - Magazin haberleri

        Hakkında dava açılan Madonna cephesinden açıklama

        Dünya turnesinin New York konserinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle iki hayranının dava açtığı Madonna'nın temsilcisi, "Sesle ilgili teknik bir arıza vardı. Bu sorun gecikmeye yol açtı. Bu davaya karşı çıkacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:47
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        • 1

          Dünya turnesinin New York konserinde sahneye geç çıktığı için tepki çeken Madonna, iki hayranı tarafından dava edilmişti. Madonna, daha önce de konserine geç çıktığı için mahkemeye verilmişti.

        • 2

          Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı kişiler, 13 Aralık'taki New York Barclays Center'daki konserine gitti. Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını ve iki saat geç sahneye çıktığını öne sürerek ünlü şarkıcıya tazminat davası açmıştı.

        • 3

          "SEBEBİ TEKNİK ARIZA"

          Madonna'nın temsilcisi; "Barclays'deki konser planlandığı gibi başladı, yalnızca 13 Aralık'ta sesle ilgili teknik bir arıza vardı. Bu sorun gecikmeye yol açtı ve basında haberleri yapıldı. Bu davaya karşı çıkacağız" açıklamasında bulundu.

        • 4

          Nate Hollander adlı kişi ise 2019'da 'Madame X Tour' turnesi kapsamında 17 Aralık'ta verdiği konserin iki saat sonraya alınması üzerine Madonna ve turne organizatörlerini dava etmişti.

          Normalde saat 20.30'da başlayacak konser için o dönem toplam değeri bin doların üzerinde üç bilet alan Hollander, daha sonra konserin iki saat ertelendiğini öğrenmişti.

          Geç kaldığına yönelik eleştirilere yanıt olarak Madonna X hesabından bir konser videosu paylaşmış ve "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz" demişti.

        • 5

          Geçtiğimiz yıl, konserin geç başlamasıyla ilgili Beyonce ise sıra dışı bir davranış sergiledi. 'Renaissance' adlı dünya turnesi kapsamında Washington'da iki saat gecikmeli sahne alan Beyonce, konser sonrası seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için sefer saatini uzatması için metro işletmesine 100 bin dolar ödedi.

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