Hakkında dava açılan Madonna cephesinden açıklama

Nate Hollander adlı kişi ise 2019'da 'Madame X Tour' turnesi kapsamında 17 Aralık'ta verdiği konserin iki saat sonraya alınması üzerine Madonna ve turne organizatörlerini dava etmişti.



Normalde saat 20.30'da başlayacak konser için o dönem toplam değeri bin doların üzerinde üç bilet alan Hollander, daha sonra konserin iki saat ertelendiğini öğrenmişti.



Geç kaldığına yönelik eleştirilere yanıt olarak Madonna X hesabından bir konser videosu paylaşmış ve "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz" demişti.