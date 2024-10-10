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        Hakkari ve Bitlis'te eylem yasağı

        Hakkari'de gösteri yürüyüşü, basın açıklamaları, oturma eylemi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde tüm etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:55
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        Hakkari ve Bitlis'te eylem yasağı
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        Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hakkari coğrafi sınırları içinde 10 Ekim saat 00.01'den geçerli 13 Ekim günü de dahil saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilan dağıtılması ile her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

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        BİTLİS'TE TÜM ETKİNLİKLER 5 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

        Bitlis Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlediği belirtildi.

        Bu eylem ve etkinliklerin terör örgütlerince ve sol provokatif gruplarca sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ülke gündemindeki olaylar ile ilgili terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları dahilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların illegal eylemler yapabileceği, terör örgütleri sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde izinsiz gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, oturma eylemi ve şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, toplumun bir kesiminin sinir uçları tabir edilen hassas noktalarına hakaret, aşağılayıcı ifadeler veya içeriklerde bulunularak toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmiştir."

        Bu itibarla saldırı olaylarının önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bitlis coğrafi sınırları içinde 10 Ekim saat 00.01'den 14 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

        Açıklamada, aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #bitlis
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