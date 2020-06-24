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Hakkari şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde sınır ötesinden gelen taciz ateşi sonucu şehit olan 21 Yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın naaşı memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde baba evinde helallik alındıktan sonra Diyarbakır'a getirildi. Şehidin cenazesi, Ergani ilçesine bağlı Göze Kaya köyünde babasının mezarının yanında toprağa verildi

24.06.2020 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
elazığ
HABERTURK.COM

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğ Tepe Karakolu’na keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında sınır ötesinden terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda iki asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Askerin naaşı memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirilerek Kortik Mahallesindeki baba evinde helallik alındı.

Mustafa Uc'un haberine göre, şehidin naaşı daha sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Göze Kaya köyüne götürüldü. Şehit için cenaze namazı kılındı, dua edildi. İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı babasının mezarı yanında dualarla defnedildi.

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, Maden ilçe protokolü, emniyet ve askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın bekar olduğu, babasının bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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