Hakkari kırsalından toplanan 500 bitki türü kayıt altına alındı

Mükemre, bölgede detaylı çalışmalar yapılmadığı için bitki sayısının düşük kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Saha çalışmalarımızı artırdıkça bu türlerin artacağını düşünüyorum. Kentin genelinde çalışıyoruz. Çeşitli bitkiler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Araziye de ekip olarak çıkıyoruz. Herkes kendi alanıyla ilgili çalışma yürütüyor. Arazilere daha sık çıkmamız gerekiyor. Bir bitki için defalarca sahaya çıktığımız oluyor.