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Yüksekova'da ölen 3 kişi toprağa verildi

Hakkari'de dün meydana gelen saldırıda, Seyfettin Ç., eşi ve doktor olan yeğenine kurşun yağdırdı. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen 3 kişi bugün aileleri ve yakınları tarafından yan yana toprağa verildi

Giriş: 06.12.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'deki kabusta acı veda! Yan yana gömüldüler - Haberler
Hakkari'deki kabusta acı veda! Yan yana gömüldüler
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DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi Evin Ç. (35) ve doktor yeğeni Haşim Ç. (32) ile onları öldürüp intihar eden Seyfettin Ç.´nin (41) cenazeleri, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında Seyfettin Ç., geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'yi tabancayla vurdu.

DHA'nın haberine göre, Seyfettin Ç., ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve Evin Ç. çifti de kurtarılamadı.

Otopsileri tamamlanan 3 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'na getirilen cenazeler, burada aileleri ve yakınları tarafından yan yana toprağa verildi.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken, polisin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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