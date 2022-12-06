Hakkari'deki kabusta acı veda! Yan yana gömüldüler

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında Seyfettin Ç., geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'yi tabancayla vurdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi Evin Ç. (35) ve doktor yeğeni Haşim Ç. (32) ile onları öldürüp intihar eden Seyfettin Ç.´nin (41) cenazeleri, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Seyfettin Ç., ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

Otopsileri tamamlanan 3 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'na getirilen cenazeler, burada aileleri ve yakınları tarafından yan yana toprağa verildi.

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve Evin Ç. çifti de kurtarılamadı.