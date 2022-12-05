Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Silah sesi yankılandı! Eşini ve doktor yeğenini öldürdü

Hakkari'de dehşet! Karısını ve doktor yeğenini öldürdü

Hakkari kan donduran bir çifte cinayete sahne oldu. Kentte bir kişi, karısını ve doktor olan yeğenini öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Giriş: 05.12.2022 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Silah sesi yankılandı! Eşini ve doktor yeğenini öldürdü
DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi.

DHA'nın haberine göre, Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Hayatını kaybeden Haşim &Ccedil;.
Hayatını kaybeden Haşim Ç.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
Bakırköy'de okul bahçesinde çökme!
Bakırköy'de okul bahçesinde çökme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.