Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!

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Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığ nedeniyle kapandı.

AA' da yer alan habere göre iki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulundu. ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü. REKLAM

Fotoğraf: DHA Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldıklarını belirtti. TAŞ VE KAYA PARÇALARI DA DÜŞTÜ Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi. Öte yandan yağış nedeniyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

Fotoğraf: DHA Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi. *Haberin görsel İHA tarafından servis edilmiştir