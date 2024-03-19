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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı! - Son dakika haberi

        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!

        Hakkari'de etkili olan sağanak yağmur, 3 bin 578 rakımlı Sümbül Dağı'ndan çığ düşmesine neden oldu. Bu sırada bölgede korku dolu anlar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:04
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        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
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        Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığ nedeniyle kapandı.

        AA' da yer alan habere göre iki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulundu.

        ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

        Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

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        Fotoğraf: DHA

        Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

        TAŞ VE KAYA PARÇALARI DA DÜŞTÜ

        Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi. Öte yandan yağış nedeniyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

        Fotoğraf: DHA

        Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

        *Haberin görsel İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Hakkari
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