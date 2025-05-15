Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşlarıyla 10 Mayısta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki Neçir Komu arama çalışmaları, altıncı gününde devam ediyor.

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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, dere ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

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Ankara'dan gelen 18 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de arama çalışmalarına katıldı.

Zorlu arazi koşulları ve akıntıya rağmen yürütülen çalışmalara, vatandaşlar ve Komun yakınları da destek verdi.

112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazırda bekliyor.