Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakimi adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre, 1042 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakimi adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.