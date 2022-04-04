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Hakim dizisi uyarlama mı? Hakim dizisi konusu ne?

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in paylaştığı Hakim dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? İşte Hakim dizisi konusu hakkında...

04.04.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? Hakim dizisi konusu ne?

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek Hakim dizisinin yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Peki, Hakim dizisi uyarlama mı? İşte Hakim dizisi konusu hakkında...

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim, Amerikan yapımı 'Your Honor' dizisinin uyarlaması olarak yayınlanacak.

HAKİM DİZİSİ KONUSU

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

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