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Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve konusu: Hakim dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Hakim dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı?

Hakim dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor ? Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren ve Uğur Yücel’in başrolünü paylaştığı Hakim dizisi 4 Nisan Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor. Hakim dizisi oyuncuları ve konusu dizi severler tarafından merak ediliyor. İdealist ve dürüst bir hakimin oğlunu koruma çabalarını konu edinen dizi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak. İşte, Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

04.04.2022 - 13:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Uğur Yücel, Seda Akman ve Naz Çağla Irmak gibi ünlü isimleri kadrosunda buluşturan Hakim dizisi oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başlandı. 4 Nisan Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü yayınlanacak. İşte, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu Hakim dizisi konusu ve oyuncuları…

  • HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

    Hakim dizisi oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren, Uğur Yücel, Naz Çağla Irmak, Seda Akman, Fatih Berk Şahin, Burcu Kara, Eslem Akar, Gülsen Tuncer ve Hakan Yufkacıgil gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte, Hakim dizisi oyuncuları;

  • Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif

    Fatih Berk Şahin - Ozan

    Yurdaer Okur - Azem

    Ebru Özkan – Yasemin

    Seda Akman - Zümrüt

    Uğur Yücel - Cevdet

    Hasibe Eren – Gülbahar

  • HAKİM DİZİSİ KONUSU

    İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

    Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

    Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

    Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

  • HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur'un başrolünde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri Beykoz, Çağlayan, Beşiktaş ve Laleli, gibi İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

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