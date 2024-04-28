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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Hakiki Hikâyeler' sergisi Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde

        'Hakiki Hikâyeler' sergisi Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde

        Milli Reasürans Sanat Galerisi, 30 Nisan tarihinden itibaren Hasan Deniz tarafından hazırlanan yeni sergisi 'Hakiki Hikâyeler' ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, 14 Haziran 2024 tarihine kadar görülebilecek.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 00:06 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:06
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        'Hakiki Hikâyeler' sergisi
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        Milli Reasürans Sanat Galerisi, Hasan Deniz tarafından hazırlanan Hakiki Hikâyeler ile sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hasan Deniz, 2014 yılında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde açtığı Alte Liebe isimli ilk sergisinin ardından 10 yıl sonra Hakiki Hikâyeler ile izleyenlerin karşısına çıkıyor. Hakiki Hikâyeler, fotografik göstergeleri ve teknikleri kullanarak bir yönüyle kurmaca diğer yönüyle ise tamamen “gerçek” bir yaşamın, kişisel hikâyelerin izlerini taşıyor. Aslında oldukça bilinçli bir seçkiyi açık bir zihinle oluşturulmuş bulanık bir ilişkisellik içinde izleyiciye sunan sergi tüm bunları sahici bir tesadüfilik izlenimi içinde tutuyor. Fotoğraf, Hasan Deniz’in gerçeklik ve hakikat arasında kurduğu ilişkinin hem aracısı hem de işbirlikçisi.

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        Bir tür belge olarak algılanan ve bu yolla gerçek bir gerçekliği aktardığı düşünülebilecek inandırıcılığın sınırlarını zorlayan bu disiplin, Deniz’in ellerinde anlatılmayan bir tarihin kimi zaman dolaylı kimi zaman ironik kimi zaman da kriptografik kayıtlarına dönüşüyor. Hareketin bulanıklığını veya geçmişin yıkıcılığını taşıyan insan yüzleri, duyular ve zamanlar arası bir dil kuran, bazen de “sıradan” manzaralara bilinçli bir biçimde gizlenmiş detaylar, ekseninden ya da oryantasyonundan kaymış, konusuna olan mesafesini yeniden ayarlamış kadrajlar, sanatçının söylemini şiirsel bir yalın yoğunluğa yaklaştırıyor.

        Her ne kadar eserlerin ardındaki hikâye veya hikâye parçaları sanatçı tarafından bilinse de izleyici başı ve sonu net sınırlarla çizilmemiş, ucu özellikle açık bırakılarak tahminlere yer açan bu iz sürme durumundayken o arkeolojiye yeni bir katman ekleme, belki de eserin içeriğindeki anlamı yeniden kurgulama ihtimaliyle karşı karşıya geliyor.

        Hakiki Hikâyeler sergisine eşlik etmek üzere yayınlanan kitapta yer alan sergi metni Sinan Eren Erk tarafından kaleme alınırken, kitabın grafik tasarımı ise İrem Ela Yıldızeli tarafından hazırlandı.

        Hasan Deniz kimdir? (1972, İstanbul)

        Galatasaray Lisesi’nde başlayan eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü’nde sürdürdü.

        Canavar Meselesi (Öktem&Aykut, İstanbul, 2021), Rahat Bahçe (Öktem&Aykut, İstanbul, 2017), Alte Liebe (Millî Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul, 2014) kişisel sergilerini gerçekleştirdi.

        İçimiz Boşluğu Hatırlasın (Hayy Açık Alan, İzmir, 2024), Mektep Meydan Galatasaray (Pera Müzesi, İstanbul, 2018), Recomposing AKM (Architektur Galerie Berlin, 2018), Stage_0 Travelogue (Architekturgalerie Munich, 2017), Liman (İstanbul Modern, 2017), Port City Talks (MAS Museum, Antwerp, 2015), Ali' nin Koço'su (Millî Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul, 2012) katıldığı grup sergiler arasında sayılabilir.

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        #Milli Reasürans Sanat Galerisi
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